الصف تتحول إلى كفر دلهاب.. اختفاء فتاة جديدة بعد عودة "فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد يهنأ أهالي مركز الصف بعودة فرح "طالبة الصف" بعد تغيبها 4 أيام حتى استيقظ السكان على نسخة مكررة من الواقعة الأولى ضحيتها فتاة تدعى "شيماء.م".

صاحبة الـ 19 سنة خرجت من منزلها بقرية كفر طرخان التاسعة صباح أمس الأحد في طريقها لسداد قسط جمعية بقرية مجاورة إلا أنه لم تعد للبيت مع دخول ساعات الليل.

أسرتها حاولت التواصل معها لكن هاتفها مغلق، والمفاجأة أن الطرف الثاني الذي كان ينتظر وصولها أكد "لا مجتش هنا خالص" ليزداد الموقف تعقيدًا لاسيما خروجها منذ الصباح.

القاسم المشترك بين الفتاتين أن "شيماء" تعمل في دار لتحفيظ القرآن الكريم و"فرح" كانت حافظة لكتاب الله وكلاهما مسقط رأسهما مركز الصف جنوب الجيزة.

أسرة الفتاة حررت محضرًا بتغيبها داخل مركز شرطة الصف ليوجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة من خلال تتب سجل مكالماتها ومناقشة أسرتها للتأكد من وجود خلافات بينها وبين أهلها على غرار "فرح".

مصدر مسؤول كشف عن مفاجأة باستبعاده وجود شبهة جنائية وراء اختفاء "شيماء" مع وجود مشاهدة لها تستقل سيارة ميكروباص دون إكراه أو اعتراض طريقها من أحد.