مصرع طبيبة إثر سقوطها بالسيارة في مياه ترعة بكفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة ملاكي تقودها طبيبة أطفال بمستشفى دسوق العام في مياه ترعة القُضابة إثر اختلال عجلة القيادة من يديها ما أدى إلى إصابتها بتوقف في عضلة القلب وجرى التعامل معها طبيًا لإنقاذها.

التفاصيل عندما رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول الدكتورة الزهراء إبراهيم الصاوي، مساعد أخصائي أطفال بمستشفى دسوق العام إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى في حالة فقدان وعي كامل نتيجة غرقها في مياه ترعة القُضابة بمدينة دسوق إثر سقوط سيارتها في الترعة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة أطباء المستشفى تبين تعرضها لحالة فقدان الوعي نتيجة توقف عضلة القلب إثر اسفكسيا الغرق بعد سقوطها في مياه الترعة بسيارتها فيما جرى اتخاذ اللازم طبيًا نحوها من خلال إجراء إنعاش قلبي لها بمعرفة أطباء المستشفى، ووفق ذلك جرى نقلها إلى قسم العناية المركزة لاستكمال علاجها على أجهزة التنفس الصناعي.

كلف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل المديرية بالتوجه إلى مستشفى دسوق العام لمتابعة حالة الطبيبة بعد نقلها إلى قسم العناية المركزة لاستكمال علاجها بينما وجه وكيل الوزارة الدكتور علاء الأحول، مدير مستشفى دسوق العام بإعداد تقرير على مدار الساعة بشأن حالة الطبيبة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ لـ"الخليج 365" إن الطبيبة خلال قيادتها سيارتها قادمة من منزلها وبالقرب من مستشفى دسوق العام محل عملها اختلت عجلة القيادة من يديها ما أدى إلى انقلاب السيارة في مياه ترعة القُضابة وتعرضها للغرق وجرى استخراجها من مياه الترعة ونقلها إلى المستشفى لتتلقي العلاج بقسم العناية المركزة.