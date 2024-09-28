مقتل 5 عسكريين سوريين باستهداف إسرائيلي قرب الحدود اللبنانية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة الأنباء السورية، صباح اليوم الجمعة، 27 سبتمبر 2024، مقتل 5 عسكريين في عدوان إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا على الحدود السورية اللبنانية.

وقالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري، إنه عند "حوالي الساعة 1:35 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوريّ المحتل، مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية، قرب كفير يابوس في ريف دمشق".

وأكّد أن ذلك "أدى إلى استشهاد 5 عسكريين، وإصابة آخر بجروح".

بدوره، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، "مقتل 6 عناصر من المخابرات العسكرية وقوات النظام، في إطار الحرب الإسرائيلية على المعابر الحدودية بين سورية و لبنان في ريفي دمشق والقصير عند الحدود السورية – اللبنانية".

المصدر : عرب 48