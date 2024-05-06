"دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عقد المؤتمر الدولي الـ 35 يومي 25 و 26 أغسطس المقبل، تحت عنوان:"المؤتمر الدولي الأول للواعظات .. دور المرأة في بناء الوعي".

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن المؤتمر ياتي في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، وضمن إعلان الوزارة أن 2024م عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن.

ويتضمن المحاور التالية :

1. المحور الأول : دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني : دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث : دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع : دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

5. المحور الخامس : التجربة المصرية في تمكين المرأة.