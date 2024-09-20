تسجيل رواد فضاء روس رقما قياسيا لأطول رحلة إلى الفضاء..أكثر من عام

ياسر رشاد - القاهرة - محطة الفضاء الدولية

الجمعة 20/سبتمبر/2024 - 09:08 ص 9/20/2024 9:08:26 AM

قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس إن رائدي الفضاء الروسيين "نيكولاي تشوب" و"أوليج كونونينكو"، وهو مراسل خاص لوكالة الأنباء الروسية "تاس" على متن محطة الفضاء الدولية، سيسجلان اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، الرقم القياسي لأطول مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفق لوكالة "تاس"، قالت وكالة الفضاء الروسية في بيان لها إن "أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب من المقرر أن يحققا الرقم القياسي لأطول فترة إقامة متواصلة على متن محطة الفضاء الدولية... وستتجاوز مهمة كونونينكو وتشوب الرقم القياسي السابق الذي سجله زملاؤهما دميتري بيتلين وسيرجي بروكوبييف، وكذلك رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا فرانك روبيو، الذي قضى 370 يومًا و21 ساعة و22 دقيقة و16 ثانية على متن محطة الفضاء الدولية في عامي 2022 و2023".

كما سيتم تسجيل الرقم القياسي الجديد في الساعة 4:06:51 مساءً بتوقيت موسكو (1:06:51 مساءً بتوقيت جرينتش).

أطول رحلة مدارية في تاريخ استكشاف الفضاء

ووصل كونونينكو وتشوب إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يعودا إلى الأرض يوم الاثنين 23 سبتمبر، وبذلك ستستغرق مهمتهما الفضائية 374 يومًا كاملًا.

وتعتبر أطول رحلة مدارية في تاريخ استكشاف الفضاء ، 437 يومًا و17 ساعة و58 دقيقة و17 ثانية، والتي قام بها رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف من يناير 1994 إلى مارس 1995 على محطة مير.