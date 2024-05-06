مدير أعمال عصام صاصا يكشف حقيقة القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشف معاذ مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا، حقيقة القبض عليه على خلفية اتهامه بالتسبب في حادث مروري ما أسفر عن سقوط مصاب أعلى دائري المنيب.

وقال "معاذ"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن عصام صاصا كان انتهى من عمله في إحدى الحفلات في المعادي، وأثناء عودته إلى منزله، على الطريق أعلى دائري المنيب، شاهد سيارة أحد أصدقائه الذي كان ضمن المتواجدين معه في الحفل، خلال انقلابها على الطريق.

وأشار "معاذ"، إلى أن عصام صاصا ما أن رأى سيارة صديقه هرول مسرعًا نحو السيارة، للإطمنان على صديقه، موضحا أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى المكان، واصطحبت مطرب المهرجانات إلى قسم الشرطة، للاستماع إلى أقواله ، "متقبضش عليه بيستمعوا لأقواله بس حول الحادث".

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى الهرم بوصول مصاب جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة شخص نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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