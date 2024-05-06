في شم النسيم.. هذه عقوبة بيع "الفسيخ الفاسد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد، أقرها قانون "قمع الغش والتدليس"، لمحاربة قيام بعض التجَّار بحيازة وطرح الأغذية الفاسدة للبيع، سعيا وراء المكسب السريع.

ومع عيد الربيع (شم النسيم) اليوم الاثنين، تزايدت تخوفات البعض من تناول "الفسيخ" الذي يعد أحد أهم مظاهر الاحتفالات بأعياد الربيع، خشية أن يكون فاسدًا ومضراً بالصحة.

وشدد قانون "قمع الغش والتدليس" رقم 281 لسنة 1994 في مواده؛ عقوبة حيازة الأغذية الفاسدة بكل أنواعها والاتجار بها.. ويرصد "الخليج 365" عقوبة حيازة "الفسيخ الفاسد" والإتجار به.

نصت المادة (2) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة في الحالات الآتية:

-كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

-كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ونصت المادة (4) على أنه إذا تسببت إحدى الجرائم السالف ذكرها في إصابة شخص بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

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