وكيل "حقوق إنسان النواب" يكشف أسباب رفضه الحساب الختامي للموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.

وقال أبو العلا: رفضنا الحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني.

وانتقد أبو العلا عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: "منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادٍ ونحن في وادٍ".

وواصل أيمن أبو العلا استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلًا: هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟ متسائلًا عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.

وأكد عضو مجلس النواب أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلًا: "كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية؛ لا سيما أن خدمة الدين وصلت إلى أرقام مفزعة".

وأشار النائب إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، مشيرًا إلى أنه لا توجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية.