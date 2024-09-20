البنتاغون يرسل حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان" إلى شرق المتوسط الاثنين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الجمعة، إن حاملة الطائرات"يو إس إس ترومان" ستبحر إلى شرق المتوسط الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الدفاع إن المنطقة تضم حاليا مجموعة من حاملات الطائرات الأميريكة الأخرى من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس روزڤلت".

ويتزامن هذا التحرك مع تصاعد التوترات في المنطقة وعقب ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي، غارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى مقتل إبراهيم عقيل، القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله.

10 من كبار قياديي حزب الله قتلوا

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 من كبار قياديي حزب الله قتلوا إلى جانب إبراهيم عقيل.

وسبق وأن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وكان مسؤول في "البنتاغون" قد أفاد صحيفة "واشنطن بوست"، بتمركز مدمرات أميركية في منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفرق الهجوم البرمائي، وأكثر من 4 آلاف جندي من مشاة البحرية والبحارة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والبحر المتوسط.