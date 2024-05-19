شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - د.العيسى التقى المُكوِّن الإسلامي اليوناني والمُفتين والأئمة واجتمعَ مع رئيس أساقفة أثينا

استقبلَ دولة رئيس الوزراء بجمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقرّ رئاسة الوزراء بأثينا، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وناقش اللقاءُ عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما نوَّه الأمين العام خلال اللقاء إلى القِيم الإسلامية الداعية لسلام عالَمنا والتعارُف بين شعوبه؛ مُثمِّنًا حفاوةَ دولته ومشاعرَه الطيبة نحو الإسهام الحضاري الإسلامي.

عقب ذلك، التقى د العيسى بالمُكوِّن الإسلامي في اليونان من المفتين والأئمة وعددٍ من الشخصيات الإسلامية، كما زار مسجد أثينا، معبِّرًا عن سروره بالحوار الضافي الذي دار خلال اللقاء؛ ومُقدِّرًا تثمينَ المُكوِّن للدور العالمي الذي تضطلع به رابطة العالم الإسلامي في مساعيها لتحقيق تطلعات الأمة الإسلامية نحو رسالتها العالمية الداعية لخير البشرية.

وفي السياق ذاته، التقى الأمين العام، الشيخ الدكتور محمد العيسى، في أثينا، رئيسَ أساقفة أثينا وسائر اليونان، إيرونيموس الثاني، حيث أكَّد الجانبان على أهمية دور القيادات الدينية في معالجة كافَّة أشكال الصِّدام الديني والإثني والحضاري حول العالم.



















