مداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وبيعها بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام مالك ورشة خراطة وعامل بذات الورشة "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة"، لأحدهما معلومات جنائية بإدارة ورشة خراطة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر داخل الورشة على 5 فرد محلى - أجزاء أسلحة نارية - أدوات التركيب والإصلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.