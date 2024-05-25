"محلية النواب" تتفقد عددًا من مناطق الغردقة وتستمع لمطالب المواطنين -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، الذي يزور محافظة البحر الأحمر، محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، ورافق الوفد البرلماني اللواء عمرو حنفي، محافظة البحر الأحمر، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة.

وتقع محطة اليسر لتحلية المياه على مساحة 75 ألف متر مربع وبتكلفة 950 مليون جنيه؛ والتي تصنف كأكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2017، وتم إنشاؤها على شاطئ البحر الأحمر بجوار ميناء الغردقة البحري، حيث تتكون من جزئين رئيسيين ينتج كل جزء منهما 40 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.

كما تفقد الوفد البرلماني سوق السمك بالغردقة، أو حلقة السمك بالسقالة، واستمع إلى المواطنين والبائعين واحتياجاتهم، وتعد أكبر منطقة خدمات متكاملة لبيع الأسماك.

وتفقدت لجنة الإدارة المحلية شاطئ عام رقم 4، بمدينة الغردقة، بعد تطويره، بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، والبالغ طوله نحو 400 متر، ومساحته نحو 25 ألف متر مربع، لخدمة الأهالي والمصطافين من ضيوف المحافظة.

كما تفقد الوفد البرلماني سوق الدهار الجديد بالغردقة، واستمعت اللجنة إلى البائعين واحتياجاتهم حيث طالبوا بتخفيض الإيجار ودعمهم، ومجمع خدمات الدهار الجديد "سوق الدهار" يضم مرحلتين، وشملت مرحلته الأولى أول سوق حضاري ونموذجي في مدينة الغردقة، ومجمع خدمات الدهار الجديد تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر.

وكذلك تفقدت اللجنة مشروع الإسكان الاستثماري، بعدد 36 عمارة بعدد 720 وحدة سكنية، كما تفقدت مول العرب وهو مشروع مركز تجاري.