سحب السفير المصري من إسرائيل.. أسامة حرب لـ"مدبولي": مصر تحتاج لاستعادة دورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.

وأكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن مصر كانت وما زالت دولة قومية بمعناها الحقيقي منذ آلاف السنين، مشيرًا إلى أهمية دورها التاريخي في المنطقة.

وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب الغزالي عن قلقه من تراجع الدور المصري في الوقت الراهن، قائلًا: يقلقني كثيرًا أن هذا الدور المصري الآن بدأ يخفت بشكل أو بآخر، وعندما تكون مصر قوية، تكون السودان قوية، وتتحسن الأوضاع في ليبيا، بينما تبقى إسرائيل عند حدودها".

وأكد رئيس الحزب أن الحفاظ على هيبة مصر ودورها القيادي والإقليمي في العالم العربي والإسلامي يعد أمرًا ضروريًا.

كما أشار إلى مناقشة سابقة حول دعوة الرئيس جمال عبد الناصر لفكرة القومية العربية، موضحًا أنه لا يوجد مفهوم موحد للقومية العربية، بل إن القومية الحقيقية تتمثل في الهوية المصرية.

وشدد الغزالي على ضرورة استعادة مصر لثقلها التاريخي والجغرافي، وأن ذلك يتطلب إجراءات فعلية، مثل القدرة على التدخل في الأوقات المناسبة، والتمسك بموقف واضح عند الضرورة، قائلًا: "هذا لا يحدث بمجرد الكلام في الحقيقة، بل أن تكون مصر قادرة على التدخل في الوقت المناسب للحماية، وأن تقول نعم أو لا إذا تطلبت الحاجة إلى ذلك".

وطرح الغزالي مثالًا على ذلك بسحب السفير المصري، ودعوة الدول العربية الأخرى المتخاذلة بشأن القضية الفلسطينية إلى وقف إمدادات النفط، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو عقاب للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية تتجه نحو الإبادة الجماعية، قائلًا: "أبسط شئ أن يتم سحب السفير المصري، ودعوة الدول العربية المتخاذلة الأخرى وهي واضحة جدًا بأن توقف إمدادات البترول".