الشاعر سامح محجوب يشارك بالنسخة الرابعة لمهرجان "تامرّا" العراقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يشارك الشاعر المصري سامح محجوب في الدورة الرابعة لمهرجان "تامرّا" الشعري الرابع بالعراق والتي تحمل اسم الشاعر الراحل خالد الداحي.

وتستضيف المهرجان محافظة ديالي في الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري ويقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبدعم كبير من وزارة الثقافة والسياحة والاثار والاتحاد العام والأدباء والكتاب في العراق، برئاسة أسامة القيسي أمين اتحاد الأدباء والكتاب في ديالي.

جدير بالذكر أن محجوب هو أحد أبرز الأصوات الشعرية في المشهد الشعري المصري والعربي الحالي صدر له عدد من المجموعات الشعرية منها: الحفر بيد واحدة، مجاز الماء، يفسر للريح أسفارها، كما حاز عددًا من الجوائز الكبرى منها: جائزة البابطين وجائزة "أثير" التي تقدمها مؤسسة أثير الثقافية بسلطنة عمان وذلك عن قصيدته "أكتب كي أهزم موتي"، وفضلا عن دوره الإعلامي البارز كرئيس تحرير لعدد من برامج قناة النيل الثقافية بالتلفزيون المصري والتي كانت وما زالت نافذة هامة تطل منها المواهب والأسماء الأدبية الكبرى.

فإنه قد حقق مؤخرا نجاحا لافتا وصدى طيبا في الفترة التي تولى فيها إدارة بيت الشعر العربي بالقاهرة (بيت الست وسيلة) قبل أن ينتقل لموقع إدارة النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية وفيه جدد نجاحاته بإطلاق مشروعه "منتدى القاهرة الثقافي" بالهناجر و" ملتقى النص الجديد" بمركز الإبداع بالإسكندرية وكلاهما حقق نجاحا لافتا في شهور قليلة.