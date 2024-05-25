أستاذ علوم سياسية: رغم الارتباك والتخبط إسرائيل تتأرجح بين خيارين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن هناك حالة زخم كبيرة خلال الساعات الأخيرة والإجراءات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه يوجد ارتباكا في القرارات الإسرائيلية وبطبيعة الحال العودة إلى المفاوضات هو الأفضل لهم بصرف النظر عن حالة العناد السياسي.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن إسرائيل تتأرجح بين خيارين العمل العسكري غير المحسوب وبين العودة للمفاوضات، مؤكدا أن اسرائيل في مأزق كبير بسبب ارتباك القرارات بصرف النظر عن حديثهم على عودة استئناف المفاوضات.

وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أنه لا خيار آخر لإسرائيل سوى العودة للمفاوضات، متابعا: من قرار العودة للمفاوضات وربما يمارسون أعمالا تكتيكية لشراء الوقت للخروج من المأزق وهم في مازق مفصلي متعلق بطبيعة العملية العسكرية والضغوطات التي تتعرض لها من العالم نتيجة قرارات محكمة العدل الدولية".