ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لقيامهم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة قسم شرطة الموسكى، بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبطه مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من بائع خطوط وكروت شحن تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة.

وبسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من مندوب سابق بإحدى شركات الإتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بإحدى شركات الإتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومى من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والإستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صوره