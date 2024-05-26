اصطدما بالكمين.. حبس خفيرين بتهمة حيازة الحشيش بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس خفيرين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بحيازة المواد المخدرة.

كان قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى الارتكازات الأمنية بدائرة القسم، بأنه حال محاولة القوات استيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية- تم ضبطها" قاما بالاصطدام بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلو جرام .

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة بدائرة قسم شرطة 15 مايو " مصابين بعدة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بقيامها بالإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.