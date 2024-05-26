صوّر ضحاياه عرايا.. أسرار "غرفة الموت" في شقة سفاح التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل النيابة المختصة التحقيق في مقتل 4 فتيات على يد سفاح التجمع "كريم. م".

تفاصيل القضية المثيرة بدأت حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثث 3 فتيات بطريق الإسماعيلية وبورسعيد الصحراوي، وتبين بالفحص وجمع المعلومات قيام المتهم باستدراجهن وقتلهن داخل شقته بالتجمع.

داخل شقة واسعة بكمبوند شهير في التجمع الخامس شرق القاهرة، استدرج المتهم أربعة من فتيات الليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ اثنتين من الزاوية الحمراء والثالثة من أبو النمرس والرابعة من المرج، رصدتهن كاميرات المراقبة يدخلن على أقدامهن وخرجن في حقائب سفر كبيرة.

مارس معهن المتهم ساديته - الشعور باللذة الجنسية بإلحاق الأذى بالآخرين - احتجزهن داخل حجرة حوائطها معزولة الصوت، ضربهن وعذبهن وأعطاهن المواد المخدرة، ليكن صيدًا سهلًا، مارس معهن الجنس وخنق اثنتين وماتت الأخرتين نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، بحسب التحريات.

وفجر تقرير وحدة إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية مفاجأة عقب فحص الهواتف والحواسب الخاصة، إذ تبين تصويره جرائمه مع ضحاياه وهن عرايا وتعذيبه لهن بالكرباج وتوثيق الأيدي والأقدام بالحبال أثناء ممارسة الجنس.

وعقب الانتهاء من ضحيته، يضعها داخل حقيبة سفر ويخرج بها بين جنبات الليل ثم يلقي الجثة على أحد الطرق الصحراوية، في محاولة لإخفاء معالم جريمته.

صرحت النيابة بتشريح جثث المجني عليهن، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمهن لذويهن لدفنهن.