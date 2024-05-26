اليوم.. محاكمة المتهمين بخطف ابن وزير الصحة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل الدائرة 36 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد محاكمة 10 متهمين بخطف ابن وزير الصحة الأسبق.

وفق أمر الإحالة فإن المتهمين هم؛ "محمد ح." 34 سنة، مدرب كمال أجسام، "مي س." 39 ربة منزل، "عبد الله ح." 28 سنة، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج." 33 سنة، حاصل على دبلوم فندقي، "سعيد ح." 50 سنة، سائق أجرة، "محمد ع." 29 سنة، حارس، "م. م." 31 سنة، "زينب ع." 52 سنة ربة منزل، "م. س." 34 سنة، نقاش، "ه. ع".

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم في 17/ 9/ 2023 – بدوائر أول أكتوبر، أوسيم، ثان طنطا- محافظة الجيزة، الغربية، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، إذ أنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم.

واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل – أوسيم – الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر – والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمره- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه.