هل تتجه الدولة للتحول من الدعم السلعي إلى النقدي؟.. وزير المالية يجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تفاصيل مهمة فيما يتعلق بفاتورة دعم الخبز والمواد الغذائية في مصر، والتي وصلت إلى مبالغ هائلة سنويًا.

وأكد الوزير مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن تكلفة دعم الخبز وحده تصل إلى 130 مليار جنيه مصري في السنة، وتتضمن هذه التكلفة دعم سعر الرغيف بجانب استيراد كميات كبيرة من الأقماح بأسعار مرتفعة لدعم احتياجات السوق المحلية.

وأشار الدكتور معيط إلى أن إجمالي فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم بلغت 636 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 264 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

ورداً على سؤال لميس الحديدي حول جدوى الدعم السلعي وما إن كانت الحكومة تتجه لتحويله إلى دعم نقدي، قال الوزير إنه يرى أن الأفضل هو تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي لإيصاله مباشرةً إلى مستحقيه الفعليين.

وشرح الدكتور معيط أن الدعم السلعي قد يساء استخدامه ويستفيد منه أصحاب الدخول الأعلى أكثر من الفقراء ومحدودي الدخل، بينما يتيح الدعم النقدي وصول الأموال مباشرة إلى المستهدفين بها وتلبية احتياجاتهم بشكل مباشر.

واستشهد الوزير بتجارب دول أخرى نجحت في تطبيق أنظمة الدعم النقدي، مؤكداً على أن الهدف النهائي للحكومة هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لجميع المصريين.