سقوط لصوص القاهرة في قبضة رجال الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية لقيامه بسرقة سيارة إحدى المواطنات من مكان توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب المفتاح المصطنع، واعترف بتكوينه تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وبيعها كخردة بالاشتراك مع شخصين تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم المذكور.

وتم ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه بسرقة بعض المتعلقات الشخصية للمواطنين من داخل السيارات، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل السيارات " بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها" .

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق والمغافلة واعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته "سيئة النية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.