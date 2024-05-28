السجن 10 سنوات لـمتهم بـ حرق مطعم "كنتاكي" إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة، المنعقدة اليوم الثلاثاء في مجمع محاكم بدر، متهم بالسجن 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم "كنتاكي" الموجود بالمنطقة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

كانت النيابة العامة اتهمت محمد خالد محمد عفيفي وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا- على خلاف القانون- جماعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.

كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبنى بالمدينة "مطعم كنتاكي"، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال واضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته، ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكي بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.