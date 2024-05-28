السجن 5 سنوات لمتهم في قضية خلية داعش الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، متهم بالسجن 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمشدد 15 سنة، لاتهامه مع اخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.