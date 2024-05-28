ضبط شخص يدير صفحة عبر "فسيبوك" للنصب على أهالي كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عرض شخص خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه شخص مقيم بمحافظة كفر الشيخ وبحوزته هاتف محمول يحتوى آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف بإنشائه حساب عبر "فيسبوك" للنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.