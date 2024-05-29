بعد هتك عرضه.. إحالة أوراق متهم بإنهاء حياة طفل بمدينة نصر للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 19089 لسنة 2023 بالحكم على المتهم الأول "ي. م"، بإحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم الثاني لجلسة 29 يونيو المقبل، في واقعة مقتل الطفل "آدم. ح"، مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في 4 سبتمبر بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر محافظة القاهرة، قتلا المجني عليه "آدم" عمدًا مع سبق الإصرار بأنه وعلى إثر خلاف بين أهليته والمتهمين استدرجه الثاني إلى حيث يكمن له الأول، وما أن ظفرا به حتى أدارا حول عنقه قطعة من القماش وجذبا طرفيها قاصدين خنقه، وألقى الأول عليه قطعة حجرية كبيرة، ليتيقن وفاته فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة بأنه: تقدمت تلك الجناية جناية أخرى، وهي لأنهما في ذات الزمان والمكان خطفا المجني عليه "آدم" بطريق التحايل، بأنه وإبان حضوره أحد الأعراس أوهمه الثاني بطلب والده له وهو من سيصطحبه له فدخلت عليه حيلته واستدرجه إلى حيث يكمن الأول قاصدين من ذلك إقصائه عن أعين ذويه، واقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة، بأن وثقه الأول بقطعة قماش وحسر عنه بنطاله واعتدى عليه وهتك عرضه عنوة، قاصدين من ذلك هتك عرضه وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا أداة قطعة حجرية، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والمستخدمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.