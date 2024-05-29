خالد عبدالغفار: شراكة عالمية لعلاج الأورام.. قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه من المقرر الإعلان عن شراكة مع مؤسسة فرنسية عالمية في علاج الأورام، خلال وقت قريب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءdmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر ألقت كلمة فى اجتماعات منظمة الصحة العالمية نيابة عن ٢١ دولة هم أعضاء إقليم شرق المتوسط، موضحا أن الرئيس السيسى يتابع القطاع الصحى يوميا ويطلع على الجهود المبذولة بعد ٧ أكتوبر.

وأشار إلى أن قادة العالم تقدموا بشكر للقيادة المصرية جراء دور الدولة تجاه الأشقاء فى فلسطين بعد أحداث ٧ أكتوبر.

وأكد أن مصر حققت حلم القضاء على فيروس c ولم يكن ذلك يحدث لولا الإرادة السياسية التى دعمت النجاح.

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