الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - أ ش أ:

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة والاحتلال يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة.

وقال متحدث الدفاع المدني بغزة - في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن أعداد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية التي حدثت أول أمس مرشحة للزيادة نتيجة لكثرة الإصابات الخطيرة ، لافتا إلى أن 80% من إمكانيات الدفاع المدني تم تدميرها من قبل الاحتلال ونواجه واقعا مأساويا جراء الحرب الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث أن الدفاع المدين لا يملك المعدات اللازمة لعمليات إنقاذ الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، مشيرا إلى "أننا نعاني نقصا كبيرا في الوقود شمال القطاع ما أدى إلى توقف سياراتنا".

وطالب المنظمات الدولية العمل على مطالبة الاحتلال بإدخال المعدات اللازمة والوقود لمساعدتنا على أداء مهامنا، مضيفا أن عدد المصابين من قوات الدفاع المدني جراء الحرب الإسرائيلية في القطاع وصلت إلى 200 مصاب .