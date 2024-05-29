هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن ما بين مصر وإسرائيل، نزاع حدود، وما وبين إسرائيل والشعب الفلسطيني قضية وجود، وكل من درس تاريخ النزاعات المسلحة يدرك أن مثل هذه الأحداث يمكن أن تحدث بين الدول.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر "، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن الحادث الفردى فى أى منطقة بالعالم لم يعد نقطة تحول فى العلاقات بين الدول، منوها أن حادث الحدود بين مصر وإسرائيل ليس الأول من نوعه.

وأوضح أن إسرائيل لن تقدم على شئ يدفعها لاستفزاز مصر وجرها نحو عمل عسكري، ومصر تتعامل بقدر كبير من الحكمة، مؤكدا أن هدوء الأوضاع مرتبط بإنهاء العمل العسكري فى رفح.

وأشار إلى أنه لابد من مخاطبة الرأى العام وشرح الموقف له، مشددا على ضرورة أن تتحدث مصر مع شركائها فى الغرب مثل فرنسا على سبيل المثال.

وأكد أن هناك أطراف تعمل لتقليل الدور المصرى فى المنطقة والتأثير عليه، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تتحرك من مرحلة السلام الهش لخطر النزاع المسلح.

وأكد أن هناك محاولة ألا تتم التسوية الحقيقية برعاية مصرية وهناك أطراف تعمل على ذلك ولكن مصر مستمرة فى طريقها.

ولفت إلى أن اتفاقية السلام أنهت حالة الحرب ولكنها لم تنجح فى تأسيس سلام حقيقي وصحيح، مؤكدا أن مصر دولة ثوابت تعمل لإرساء وضع سليم مستقر وهكذا الحال بالنسبة لمعبر رفح.

وأكمل: هناك فارق كبير بين سحب السفير وقطع العلاقات، مؤكدا أن سحب السفراء خطوة دبلوماسية بسيطة للغاية لكن قطع العلاقات إجراء قوى للغاية.

واختتم: الرئيس السيسي فى ذروة الأزمات الخارجية ينصرف إلى مشاكل داخلية لأنه لا يريد أن يخلق بين الناس حماسا يمثل عليهم ضغوطا بعد ذلك.

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