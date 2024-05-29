نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي..



متحدث الوزراء: تحريك سعر رغيف الخبز سيكون بسيطا حتى لا يؤثر على المواطن



كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي.

خالد عبدالغفار: شراكة عالمية لعلاج الأورام.. قريبا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه من المقرر الإعلان عن شراكة مع مؤسسة فرنسية عالمية في علاج الأورام، خلال وقت قريب.

وزير الصحة: لدينا تجربة ناجحة في الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر لديها التصميم والإرادة والدعم السياسي لتحقيق الإنجازات فى الملف الطبي، مبينا أن الرئيس السيسى تواصل مع نظيره الفرنسى وتوصلا إلى تعاون مؤثر فى علاج الأورام سيبرم قريبا.

يوفر 600 مليون دولار سنويًا.. مقترح لإنتاج رغيف الخبز من دقيق القمح والذرة

كشف خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، تفاصيل اقتراح إنتاج رغيف العيش من دقيق الذرة

رئيس "الإسكان الاجتماعي": مبادرة سكن لكل المصريين الأفضل على مستوى العالم

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 670 ألف وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين.