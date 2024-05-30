نصائح مهمة للحجاج لتجنب ضربات الشمس والأمراض التنفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قدمت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح التي ينبغي على كل حاج اتباعها خلال أداء مناسك الحج؛ لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية والإجهاد الحراري.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، الحجاج وخاصة من يعانون من أمراض مزمنة، باصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها واصطحاب كمية كافية من هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية.

نصائح لتجنب الأمراض التنفسية المعدية

تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:

- غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمطهر، خاصة بعد السعال والعطس، وبعد استخدام المراحيض، وقبل تحضير وتناول الطعام، وبعد لمس الحيوانات.

- استخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها في سلة النفايات.

- ارتداء الكمامات عندما تكون في أماكن مزدحمة وتغييرها بكمامات جافة عند تبللها.

- تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم الأمراض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية.

- تجنب الاحتكاك المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو الحظائر و تجنب شرب الحليب غير المبستر أو تناول اللحوم النيئة أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهيها جيدا.

- الحرص على تنظيف اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من دورة المياه.

- الحرص على غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدا.

- حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة.

- يجب طهي الطعام جيدا.

- عدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة.

أما لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، فتشمل النصائح:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من الماء خاصة الأفراد الأكبر سنا.

- ضرورة مراجعة الطبيب المعالج قبل الحج، للحجاج الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى تفاقم الجفاف مثل مدرات البول.