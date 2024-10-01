أين حزب الله وقواته؟.. عمرو أديب: بوادر اجتياح إسرائيلي بري وشيك في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك بوادر لاجتياح إسرائيلي بري في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يشهد علامات على احتمالية هذا الاجتياح بعد سنوات طويلة من الأحداث المضطربة.

خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر" مساء الاثنين، أكد أديب أن الجيش اللبناني أعاد تمركزه على الحدود، مما يعكس قرب تنفيذ العملية البرية الإسرائيلية.

وأوضح، أن الجيش اللبناني لن يتمكن من مواجهة الجيش الإسرائيلي، كما أن القرار السياسي في لبنان لا يميل نحو الدخول في حرب.

وتساءل مقدم "الحكاية"، عن مصير قدرات حزب الله وقواته، مشيرًا إلى الضربات المتتالية التي تعرض لها الحزب مؤخرًا.

كما أشار إلى المعلومات التي كانت تفيد بامتلاك حزب الله 150 ألف صاروخًا وأن عدد قواته يصل إلى 100 ألف عنصر، متسائلاً عن مدى وجود هذه القوة حالياً.

ورأى أديب أن حزب الله ليس بالقوة التي كان يعتقدها الكثيرون، مؤكدًا أن نصف قوة الحزب كانت مرتبطة بشخصية الأمين العام الراحل حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل يوم الجمعة.

واختتم أديب بقوله: "إسرائيل ستحتل جزءًا كبيرًا من جنوب لبنان في الأيام المقبلة، حتى وإن كانت هناك تحركات تتراوح بين التقدم والتراجع من حين لآخر".