حرمان وإيقاف وغرامة.. منطوق الحكم على حسين الشحات بواقعة الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رمضان يونس:

قضت الدائرة "12" بمحكمة جنح ثاني مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.

وغرمت المحكمة الشحات 100 ألف جنيه مع حرمانه من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات، بحسب منطوق الحكم.

وألزمت المحكمة "الشحات" بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه لصالح المجني عليه.

كان المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.

وأضاف "بكري" خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.

ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية، ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الأخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.