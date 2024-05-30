"القومي للترجمة" يُهدي قرى "حياة كريمة" 25 ألف نسخة من إصداراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أهدى المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 25 ألفًا من إصداراته، لمكتبات المدارس والمعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية بقرى "حياة كريمة"، إلى جانب المكتبات المركزية بالمحافظات.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن حرص الوزارة الدائم، على تنفيذ المبادرات والفعاليات الثقافية بالمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية، وخاصة في الأقاليم والمحافظات الحدودية، ومنها القرى التي تُنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تُعد من أهم المبادرات التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء مصر.

وأكدت "الكيلاني"، أن وزارة الثقافة -بجميع قطاعتها- تُدرك تمامًا أهمية هذه المبادرة، لذا تُشارك فيها بكل طاقاتها وإمكاناتها، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الثقافية والفنية، والتي تهدف إلى تنمية وعي الإنسان المصري.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن من بين أهم المبادرات التي تُنفذها الوزارة في إطار "حياة كريمة"، مبادرة "كشك الكتاب"، والتي تهدف إلى توفير الكتب والمطبوعات الثقافية بأسعار رمزية في القرى المستهدفة بالمبادرة، و"المسرح المتنقل"، و"مسرح المواجهة والتجوال"، وغيرها من المبادرات التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوصول إلى أهالي القرى، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والفنية.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة ستواصل جهودها لدعم مبادرة "حياة كريمة"، من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج الثقافية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، ومواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح .

ومن جانبها، قالت الدكتورة كرمة سامي: "إن عملية الإهداء تمت على ثلاث مراحل، تم الانتهاء فيها من مرحلتين، بإهداء 25 ألف كتاب، حيث ضمت المرحلة الأولي عددًا من مكتبات إدارة أبو حماد التعليمية -بمحافظة الشرقية-، وإدارة الفشن التعليمية -بمحافظة بني سويف-، والمنطقة الأزهريةّ -بمحافظتي المنيا وشمال سيناء-، حيث تم إهداء عدد 10 آلاف نسخة، وتم اختيار عناوين كتب مختلفة من بين كتب التاريخ والعلوم المعرفية والسيرة الذاتية والعلوم البسيطة، أما المرحلة الثانية، فشملت عددًا من المكتبات العامة والمركزية بالمحافظات "بني سويف، الشرقية، المنيا، الإسماعيلية، بورسعيد، أسيوط، السويس، الغربية، وجنوب سيناء"،، حيث تم إهداء 15 ألف نسخة، لعناوين مختلفة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والتاريخ والفنون".