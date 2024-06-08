بحضور يسرا وعز ورمضان.. 51 صورة من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

احتفل رجل الأعمال والمنتج محمد السعدي، بحفل زفاف ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

حضر الزفاف نجوم الفن والشخصيات العامة، ومنهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنان أحمد سعد، والمنتج تامر مرسي، والفنان أمير كرارة، والفنانة نيللي كريم.

كما حضر أيضًا الفنان أحمد حلمي، والمطربة أصالة، والفنانة ليلى علوي، والفنانة يسرا، والفنان محمد رمضان، والفنان أحمد عز، والفنان كريم عبد العزيز، فيما أحيا الفرح النجم عمرو دياب.

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