"الجو نار".. أحمد موسى يناشد الحكومة باستثناء محافظات الصعيد من قطع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة مراعاة الوضع في محافظات الصعيد خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها كافة المحافظات، وعدم قطع التيار الكهربائي في المحافظات التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن ماراثون امتحانات الثانوية العامة سيبدأ خلال أيام قليلة، لابد أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية لتيسير الأمور على الطلاب، موضحًا أن الأجواء شديدة الحرارة ولازم يتم توفير كافة سبل الراحة للطلاب سواء أثناء المذاكرة أو أثناء التواجد في اللجان لأداء الامتحانات.

وناشد أحمد موسى كافة المسئولين، أن يكون هناك استثناء للمحافظات التي تشهد طقسا شديد الحرارة، مردفًا: «الجو حر مولع نار، الناس بتفتح الشباك بيدخل ليهم نار، الناس بتغلي من الحر، لازم نشوف حل لأهلنا في محافظات الصعيد».



