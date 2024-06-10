شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بفتح: الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة وسيشارك غدا فى مؤتمر البحر الميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قيادي في حركة فتح، إن الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة وسيشارك غدا في مؤتمر البحر الميت ولا صحة للأخبار المتداولة عن تعرضه لوعكة صحية، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.



وذكر قيادي في حركة فتح، أن محمود عباس خضع لفحص عيون أمس وهو الآن يتواجد في مقر إقامته بالبحر الميت عشية القمة المزمع عقدها هناك

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

