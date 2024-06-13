سر تصاعد أدخنة من "قطار الغلابة" بالجيزة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق محدود في قطار سكة حديد مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، مساء اليوم الخميس.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد القطارات دائرة المركز.

نائب مدير المباحث وجه بسرعة انتقال أقرب دورية أمنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء حازم فاروق ومساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب.

المعاينة بينت تصاعد أدخنة من قطار "روسي" متجه إلى الصعيد بقرية المنوات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتم الإخماد دون وقوع إصابات واستأنف القطار رحلته.