شكرا لقرائتكم خبر عن تناول 4 لترات مياه.. نصيحة مهمة من القومى للبحوث لسلامتك من الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وفيما يلى بعض النصائح البسيطة للمساعدة في الحفاظ على سلامتك في الأيام الحارة والرطبة وفقا لنشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث:-

1- البقاء في الداخل.

2- ارتداء ملابس خفيفة وذات الألوان الفاتحة وفضفاضة.

3- الاسترخاء وعدم بذل جهد زائد.

4- تجنب الكحول والكافيين.

5- حافظ على رطوبة جسمك بشكل معقول.

6- القاعدة الأساسية الجيدة هي شرب كمية كافية من الماء تكون من 3 لـ 4 لترات في اليوم.

7- تعويض الأملاح والمعادن التي يتم فقدها أثناء التعرق الشديد.

8- تناول الطعام الخفيف وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

9- تناول أدويتك كما وصفها الطبيب لك.