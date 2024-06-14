الاحتلال: 60 قذيفة أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية

قالت إذاعة جيش الاحتلال: 60 قذيفة صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية منذ صباح اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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محمد يوسف

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