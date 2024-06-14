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الاحتلال: 60 قذيفة أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية

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القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدين

الجمعة، 14 يونيو 2024 07:55 م

قالت إذاعة جيش الاحتلال: 60 قذيفة صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية منذ صباح اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: تعرض منزل في شتولا شمالي إسرائيل لأضرار عقب إصابته بصاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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