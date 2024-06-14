شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: 60 قذيفة أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدينالجمعة، 14 يونيو 2024 07:55 م
قالت إذاعة جيش الاحتلال: 60 قذيفة صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية منذ صباح اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وقال حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: تعرض منزل في شتولا شمالي إسرائيل لأضرار عقب إصابته بصاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر.
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