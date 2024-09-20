شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: توزيع الكتب مع بدء الدراسة وإقامة حفل لتلاميذ أولى ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة - مدير المديرية، إدارتي العجوزة وشمال، للوقوف على جاهزية مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وشملت جولة وكيل الوزارة بإدارة العجوزة التعليمية زيارة مدارس: سيد الشهداء الابتدائية، ومحمود عزمى الابتدائية، وتوفيق الحكيم الابتدائية، ويوسف السباعي الثانوية، والشهيد حسن محمد حسن الإعدادية، وذلك بحضور الدكتورة حنان موسى مدير عام الإدارة.

وشملت جولته بإدارة شمال التعليمية زيارة مدارس: أحمد عرابى الرسمية لغات، وأحمد عرابي تعليم أساسي، وذلك بحضور سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة.

وتفقد الأثاثات المدرسية ونظافة الفصول، وكذلك الحمامات والجداول والقوائم وكافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب اعتبارًا من غد السبت 21 سبتمبر للصف الأول الابتدائى ومرحلة kg1، حسب الجدول المعلن من تعليم الجيزة.

وأوصى وكيل الوزارة، بالاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب، والمرونة فى سد العجز للمعلمين حسب الاحتياج، وتنفيذ رؤية الإدارة بشأن مقترحات تخفيض الكثافة بكل دقة، مع الوضع فى الاعتبار راحة أولياء الأمور.

ووجه بتوعية أولياء الأمور بفكر واستراتيجية الوزارة بشأن تخفيض الكثافات بالمدارس للحصول على متعة التعلم وتحقيق أحد أهم عناصر الجودة وهو تخفيض الكثافات.

ونبه على الانتهاء من الاستعدادات النهائية بمدارس الجيزة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد دون تقاعس أو تأخير، وتوزيع الكتب المدرسية اعتبارًا من بداية العام الدراسى، مع المرونة فى تحصيل المصروفات الدراسية.

ووجه بالتواصل مع رؤساء الأحياء لإزالة ورفع أية إشغالات بمحيط المدارس، ووضع القوائم وتثبتها بالفصول مع توزيع نسخة منها على المعلمين لاستقبال الطلاب والتعرف على فصولهم بسهولة ويسر بعيدًا عن التكدس.

ونبه على ضرورة المتابعة الميدانية منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسى، واستقبال تلاميذ الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بحفل استقبال يدخل السرور عليهم ويجذبهم للمدرسة مع استقبال الإخصائيين للطلاب والتواجد المستمر بين الطلاب وأولياء الأمور.

ووجه بتفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولًا بأول، وسرعة إرسال أى شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية وبداية عام دراسى بلا مشاكل.