شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها.