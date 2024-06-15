شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة من وزارة الزراعة لمحصول فول الصويا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول فول الصويا مراعاتها، خلال شهر يونيو:

ويعد فول الصويا محصولا زراعيا له أهمية اقتصادية كبيرة في العالم، فهو من المصادر الرئيسية للبروتين النباتي والزيوت النباتية، وله استخدامات متعددة في الصناعات الغذائية وغير الغذائية، و يتم استخراج منها الزيت، كذلك تستخدم في صناعة الأعلاف.

ويبدأ ميعاد الزراعة من أول أبريل ويمتد حتى شهر أغسطس وأفضل مواعيد زراعته في مصر في معظم المناطق هي ما بين منتصف شهر أبريل وحتى منتصف شهر يونيو.

وكانت التوصيات كالتالى:

1- ينصح بالعناية بعملية نقاوة الحشائش والعزيق أولاً بأول خلال الستة أسابيع الأولى من الزراعة.

2- يتم الخف بعد تكامل التكشف حيث يترك 2- 3 نباتات في الجورة الواحدة حسب المسافات بين الجور.

3-الزراعة بطريقة “السرسبة” تخف النباتات على مسافة 4 – 5 سم (20 نباتا في المتر الطولي).

4- الري كل 15 يوما في أراضي الوادي، 5-8 أيام في الأراضي الجديدة حسب قوام التربة.