شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات حية لنفير حجاج بيت الله الحرام من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شبكة القاهرة الإخبارية مشاهد توضح نفير حجاج بيت الله الحرام من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة.

ووسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات، يمضى حجاج بيت الله الحرام خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة وسادت أجواء إيمانية مخيمات الحجيج وسط دعوات وصلوات وأذكار لم تنقطع طول منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة.

ونجحت عملية تصعيد الحجاج التي بدأت منذ عصر أمس الجمعة، وتمت من خلال خطة محكمة أشرف عليها بعثة الحج السياحي وشارك في تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية وحوالي ١٢٩٨ شركة المنفذة للحج هذا العام وقد ساعد في نجاح تصعيد الحجاج الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة أجهزتها والتي ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الأعداد الغفيرة، وقد تم تصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات مباشرة دون المبيت في منى ليلة التروية وذلك حرصا على راحة وسلامة الحجيج، ونجحت عمليات التصعيد الإلكتروني من خلال وجود باركود الأتوبيسات وبطاقات ذكية للحجاج ووجود كشف بأسماء ركاب كل أتوبيس مع غلق أبواب الأتوبيسات وعدم فتحها إلا بعد الوصول لعرفات.