شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة ضخ السلع فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التموين، أن غرفة العمليات المركزية التي وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشائها في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين بدأت أعمالها منذ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وحتي الآن، وذلك لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع وتوافر الخبز وأسطوانات الغاز والوقود ايضاً بمحطات الوقود.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها والتأكد من حلها، وأنه يتلقى يومياً تقريرا مفصلا من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية وتوافر الخبز المدعم وأسطوانات الغاز وتوافر الوقود، وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقريرا يوميا حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن مديريات التموين تسير يومياً حملات على كل الأنشطة التجارية والتموينية والأسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع للمواطنين.



