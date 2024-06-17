شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط: رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن.. بينما غادر عدد 2 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11768 طن تشمل: 1020 طن أسمنت معبأ و8248 طن كلينكر و2500 طن بضائع متنوعة.



ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 343 حركة.