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ميناء دمياط: رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنا

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 17 يونيو 2024 01:52 م

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن.. بينما غادر عدد 2 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11768 طن تشمل:  1020 طن أسمنت معبأ و8248 طن كلينكر و2500 طن بضائع متنوعة.


ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 343 حركة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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