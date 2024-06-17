شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط: رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 17 يونيو 2024 01:52 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن.. بينما غادر عدد 2 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11768 طن تشمل: 1020 طن أسمنت معبأ و8248 طن كلينكر و2500 طن بضائع متنوعة.
ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 343 حركة.
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