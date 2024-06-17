شكرا لقرائتكم خبر عن هربا من الحر.. البدالات النهرية تجذب زوار الحديقة الدولية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الحديقة الدولية بمدينة نصر ، إقبالا من المواطنين من مختلف الأعمار على منطقة البدالات المائية، والتى تعتبر إضافة جديدة للحديقة، حيث تجذب عددا كبيرا من الزوار خاصة من صغار السن والأطفال هربا من الأجواء الحارة.

وتعتبر الحديقة الدولية من أفضل الحدائق المتواجدة في مدينة نصر، حيث تتميز بالممرات الرائعة المتواجدة بها بالإضافة إلى الهدوء والسكينة، فضلا عن تواجد مدينة ملاهى تعتبر وجهة عدد كبير من الزوار ، والطفطف ، وبيت الحيوانات.

كما تعتبر الحديقة الدولية جامعة أجزاء كثيرة من الدول العربية سواء كان هذا الأمر في الأشجار أو الحيوانات المتواجدين بها فهذه الحديقة تتمتع بالاختلاف .

واستعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت الحدائق برامج ترفيهية لاستقبال زوارها، كما وضعت هيئة النقل العام خطة تشغيل خاصة لخطوط الاتوبيسات التى تخدم اماكن الفسح والزيارات، كذلك يستعد الأتوبيس النهرى لتنظيم رحلات نيلية للقناطر الخيرية مدتها اكثر من 6 ساعات

وشهدت الحدائق بالقاهرة أعمال صيانة وتطوير ومراجعة الألعاب الترفيهية والتأكد من عوامل الأمان والصيانة، بالإضافة إلى إعداد البرامج الترفيهية الخاصة ببعض الحدائق، وتجديد المقاعد وشبكات الصرف والرى ببعض الحدائق.

وينظم الاتوبيس النهرى رحلات يومية وطوال أيام العيد حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة أخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل ب35 جنيه، ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات ب 70 جنيه، ويتم ركوب الأطفال مجانا، حيث يتم تجميع 50 فرد للرحلة فى اتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.

وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة اخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة أكثر من 6 ساعات، ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.

وتمتلك محافظة القاهرة أكثر من 300 حديقة تنقسم ما بين حدائق عامة وحدائق متميزة وحدائق متخصصة، والأخيرة هي الأكثر تميزا واغلبها تطل على نهر النيل، وأشهرها حديقة المهرجانات الدولية بمدينة نصر، والتي تضم مدينتي ملاهى وحديقة حيوان مصغرة وألعاب مائية وقطار نزهة في الحديقة وغيرها من الأجنحة الخاصة بعدة دول.