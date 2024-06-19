شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 107 رحلات بحرية لمحمية وادى جمال الطبيعية خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه خلال أيام عيد الأضحى شهدت محمية وادى الجمال زيادة فى أعداد الزوار ، وتم تسجيل أكثر من 107 رحلة بحرية من مختلف الجنسيات سواء العربية والاجنبية و المصريين.

واوضحت الوزيرة انه على مدار ايام عيد الاضحى ، تم رفع درجة الاستعداد فى المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاجازة، من اجل توفير تجربة سياحية مميزة وفريدة، حيث يمتزج فيها الاستمتاع مع الطبيعة الخلابة علي اختلاف أنواعها بمصر، ففى محمية وادي الجمال تم متابعة ساحلية دقيقة، و عمل دوريات للاطمئنان علي عدم وجود تجاوزات علي ساحل المحمية.

واشارت الوزيرة انه تم تننفيذ عدد من الحملات التفتيشية والدوريات البحرية بنطاق جزر البحر الأحمر ومحمية وادي الجمال محميات البحر الأحمر، من اجل التأكد من سلامة الأوضاع البيئية بها، كما تمت متابعة إجراءات الاستخدامات الطبيعية لرواد الشواطيء والتزام الرحلات السياحية بالتعليمات الخاصة بزيارة المحميات، وممارسة الأنشطة البحرية وأنشطة الغوص والسنوركلينج لحماية الموارد الطبيعية. كذلك الالتزام بالحفاظ علي البيئة البحرية وعدم إلقاء مخلفات الطعام او الملوثات في مياة البحر وتجميع المخلفات وإلقاءها في الأماكن المخصصة لذلك، و تم ضبط مخالفة صيد داخل المحمية، و ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التأكد على حالة اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية للزوار وسلامتها، وقدرة الزوار علي التعرف علي معالم الاماكن السياحية الهامة بالمحمية.

جدير بالذكر أن الحملات البيئية شملت عدة شواطىء للتأكد من وجود المنقذين وتنفيذ كافة التعليمات باستخدام الشواطي ووجود وسائل الإنقاذ والدعم مع إلتزام الجميع بالتواجد في المنطقة الشاطئية فقط، مع عدم وجود أية مخالفات، كما تواجد باحثي البيئة والمراقبين بالمحميات للوقوف علي اي مشكلات عن قرب ومساعدة الزوار في الاستمتاع بالأجواء لقضاء وقت ممتع اثناء زيارة المحميات الطبيعية.