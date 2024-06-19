شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تعلن إنهاء 381 مشروعاً بكفر الشيخ والغربية ودمياط ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البداية الفلكية للصيف ستكون غدًا الخميس فيما تم تسجيل أعلى قيم حرارة خلال فصل الربيع، بالإضافة إلى إعلان وزارة الإسكان الانتهاء من 381 مشروعاً بمحافظات كفر الشيخ والغربية ودمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فيما أعلن مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما تردد بشأن موافقة مصر المشاركة فى قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة

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الأرصاد: البداية الفلكية للصيف غدًا.. وسجلنا أعلى قيم حرارة خلال فصل الربيع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مازالت تتراوح حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدة استمرار حركة الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، إذ إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يغطي مساحات كبيرة للغاية من شبه الجزيرة العربية ومناطق من أسيا كما يمر على البحر المتوسط، وبالتالي يؤدي إلى اعتدال قيم درجات الحرارة مع تحملها كميات كبيرة من بخار المياه، لذلك ترتفع نسب الرطوبة.

وزارة الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألفا و726 حاجا مصريا بمكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألف و726 حاجا مصريا، حتى مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة لـ البعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإسكان: إنهاء 381 مشروعاً بكفر الشيخ والغربية ودمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنهى تنفيذ 381 مشروعاً بمراكز (مطوبس بمحافظة كفر الشيخ – زفتى بمحافظة الغربية – كفر سعد بمحافظة دمياط)، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما تردد بشأن موافقة مصر المشاركة فى قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة

أعلن مصدر رفيع المستوى قبل قليل، أنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية، بشأن موافقة مصر المشاركة فى قوة عربية تابعة للأمم المتحدة، وذلك للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

التخطيط: تنفيذ 306 ألف وحدة إسكان اجتماعى خلال خطة 2023/24

أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقير لها، أن خطة عام 23/2024 حرِصَت على التوسّع في الـمشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير، إلى أن المشروعات تتضمن استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي وتوفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة واستغلال الـمياه الجوفيّة.

وزير المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.



