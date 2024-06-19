شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على غزة لـ37 ألف و396 شهيدا و85 ألف و523 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37396 شهيدا و85523 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما أعلنت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر فى قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و71 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.