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تركى آل الشيخ يعلن انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية 3 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

السبت، 22 يونيو 2024 12:16 ص
أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن استضافة الرياض لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، اعتباراً من 3 يوليو المقبل، وحتى 25 أغسطس، وذلك بمشاركة 30 فريقا عالميا، وأكثر من 1500 محترف في عالم الـ"جيمينج".

 

وقال تركي في مقطع مصور على صفحته بموقع إنستجرام إن الجوائز ستكون الأكبر في التاريخ بنحو 60 مليون دولار ، متعهداً بتنظيم حفلات وعروض استثنائية في البوليفارد.

 

وأضاف رئيس هيئة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية : "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف في عالم الـGaming.. مو بس كدا، أكبر جوائز بتاريخ العالم، 60 مليون دولار مجموع جوائز البطولة، البوليفارد بينقلب لمدة شهرين Gaming، وحفلات غنائية، ومسرحيات.. كل شيء تحلمون فيه للشباب والبنات.. الوعد البوليفارد".

 

وأضاف تركي آل الشيخ: "برضو نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gaming وتنقل البطولة لايف.. حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد بيكون غير طبيعي ومتعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع، وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والشباب العربي أيضا".

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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