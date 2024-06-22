شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية 3 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن استضافة الرياض لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، اعتباراً من 3 يوليو المقبل، وحتى 25 أغسطس، وذلك بمشاركة 30 فريقا عالميا، وأكثر من 1500 محترف في عالم الـ"جيمينج".

وقال تركي في مقطع مصور على صفحته بموقع إنستجرام إن الجوائز ستكون الأكبر في التاريخ بنحو 60 مليون دولار ، متعهداً بتنظيم حفلات وعروض استثنائية في البوليفارد.

وأضاف رئيس هيئة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف في عالم الـGaming.. مو بس كدا، أكبر جوائز بتاريخ العالم، 60 مليون دولار مجموع جوائز البطولة، البوليفارد بينقلب لمدة شهرين Gaming، وحفلات غنائية، ومسرحيات.. كل شيء تحلمون فيه للشباب والبنات.. الوعد البوليفارد".

وأضاف تركي آل الشيخ: "برضو نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gaming وتنقل البطولة لايف.. حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد بيكون غير طبيعي ومتعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع، وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والشباب العربي أيضا".